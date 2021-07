Gazzetta: contro l’Inghilterra Di Lorenzo avrà il compito più arduo, dovrà fermare Sterling (Di giovedì 8 luglio 2021) Sarà Italia-Inghilterra, la finale di Euro 2020. La Gazzetta dello Sport mette a confronto le due squadre e sottolinea che l’azzurro che dovrà faticare di più sarà il difensore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Sarà a lui che toccherà lo scoglio Sterling. “Soffriremo di più a destra, sicuro: Di Lorenzo sarà aggredito in velocità da Sterling, il più offensivo degli attaccanti, quasi più di Kane che ormai torna per fare da sponda e poi punta l’area per ricevere l’eventuale cross”. Finora Di Lorenzo “non ha mai deluso, catapultato all’improvviso in squadra per l’infortunio di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 luglio 2021) Sarà Italia-Inghilterra, la finale di Euro 2020. Ladello Sport mette a confronto le due squadre e sottolinea che l’azzurro chefaticare di più sarà il difensore del Napoli, Giovanni Di. Sarà a lui che toccherà lo scoglio. “Soffriremo di più a destra, sicuro: Disarà aggredito in velocità da, il più offensivo degli attaccanti, quasi più di Kane che ormai torna per fare da sponda e poi punta l’area per ricevere l’eventuale cross”. Finora Di“non ha mai deluso, catapultato all’improvviso in squadra per l’infortunio di ...

