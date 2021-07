Dybala per Jorginho più soldi: il dirigente ammette tutto (Di giovedì 8 luglio 2021) Jorginho al Palermo e Paulo Dybala al Napoli. Poteva essere questo un grande affare di calciomercato, come rivelato da Rino Foschi. Se ne sarà mai pentito De Laurentiis? Chissà. Considerato l’apporto che Jorginho ha dato al Napoli in epoca sarriana e il successo che il centrocampista sta avendo negli ultimi anni, probabilmente no. Tuttavia, gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 luglio 2021)al Palermo e Pauloal Napoli. Poteva essere questo un grande affare di calciomercato, come rivelato da Rino Foschi. Se ne sarà mai pentito De Laurentiis? Chissà. Considerato l’apporto cheha dato al Napoli in epoca sarriana e il successo che il centrocampista sta avendo negli ultimi anni, probabilmente no. Tuttavia, gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

