Cremona | frode ed evasione fiscale | imprenditore denuncia Procura Venezia e Gdf

(Di giovedì 8 luglio 2021) Marco Melega, l’cremonese accusato diedin un’indagine delladiladie la Guardia di finanza per aver diffuso le immagini dell’indagine che lo riguarda. Melega ha depositato unanei confronti delladie della Guardia di Finanza per aver diffuso le immagini dell’operazione, “più spettacolare che concreta”, che lo ha visto protagonista, “nonostante la maggior parte delle persone, fisiche ...

Marco Melega, l'imprenditore cremonese accusato died evasione fiscale in un'indagine della Procura di, denuncia la Procura di Venezia e la Guardia di finanza per aver diffuso le immagini dell'indagine che lo riguarda. Melega ha ...Purtroppo si tratta di un'altra vittima dellache ha già subito il furto dei dati, in particolare della rubrica, nella quale c'era anche il vostro numero di telefono. La Polizia postale sta ...Marco Melega, l’imprenditore cremonese accusato di frode ed evasione fiscale in un’indagine della Procura di Cremona, denuncia la Procura di Venezia e la Guardia di finanza per aver diffuso le immagin ...Gli investigatori hanno contestato in due anni l'importazione illegale di 20 milioni di litri acquisiti illegalmente da fornitori ungheresi, croati e sloveni. Le accuse, a vario titolo, vanno dalla fr ...