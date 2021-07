Covid, Giani: 94 casi oggi 8 luglio in Toscana. Più del doppio di ieri (Di giovedì 8 luglio 2021) Contagi da coronavirus in forte rialzo, oggi 8 luglio 2021 in Toscana: sono 94 su 9.501 test. Lo segnala su Facebook il presidente della Regione, Eugenio Giani. Nelle ultime 24 ore, nel dettaglio, sono 6.104 i tamponi molecolari e 3.397 gli antigenici rapidi processati. Questo implica che il tasso dei positivi raggiunge lo 0,99% sul totale dei tamponi e il 2,1% in rapporto alle nuove diagnosi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 luglio 2021) Contagi da coronavirus in forte rialzo,2021 in: sono 94 su 9.501 test. Lo segnala su Facebook il presidente della Regione, Eugenio. Nelle ultime 24 ore, nel dettaglio, sono 6.104 i tamponi molecolari e 3.397 gli antigenici rapidi processati. Questo implica che il tasso dei positivi raggiunge lo 0,99% sul totale dei tamponi e il 2,1% in rapporto alle nuove diagnosi L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e regioni: contagi 8 luglio 2021 ... Campania e Piemonte, Toscana e Sicilia Il bollettino Covid Italia di oggi, 8 luglio 2021, con dati ... secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi ...

In vacanza con cani e gatti, ecco la guida ... spiega Irene Giani, BU Manager Non - Motor Insurance di Facile.it. 'La buona notizia è che si ...dai 12 ai 16 anni 7 Luglio 2021 Sono partite oggi nel Lazio le prenotazioni del vaccino anti Covid per ...

Vaccino Covid, Giani: “In Toscana dopo Ferragosto potremmo iniziare a vaccinare gli over 12” Orizzonte Scuola Vaccini anti-covid, vertice in Regione: si decide sulla riapertura delle agende Dovrebbe essere oggi il giorno in cui si terrà la riunione tra il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e i vertici della sanità regionale. Al tavolo dell’incontro la decisione su una possibi ...

Covid Toscana 8 luglio: 94 contagi Firenze, 8 luglio 2021 - Covid Toscana, contagi in rialzo nella regione: nell'ultima giornata sono 94 i nuovi casi di Coronavirus su 9.501 test. Lo riferisce in un post su Facebook il presidente della ...

Firenze, 8 luglio 2021 - Covid Toscana, contagi in rialzo nella regione: nell'ultima giornata sono 94 i nuovi casi di Coronavirus su 9.501 test. Lo riferisce in un post su Facebook il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.