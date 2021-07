Covid: Fedriga, in Fvg contagio stabile ma Delta è incognita (Di giovedì 8 luglio 2021) "Al momento, in Friuli Venezia Giulia, il contagio è stabile. Ma l'incognita legata all'elevata diffusione della variante Delta potrebbe condizionare il futuro a breve termine. Con il sistema attuale ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 8 luglio 2021) "Al momento, in Friuli Venezia Giulia, il. Ma l'legata all'elevata diffusione della variantepotrebbe condizionare il futuro a breve termine. Con il sistema attuale ...

Advertising

borghi_claudio : Giusto per capire che tipo di manovra social c'è in atto: si parte da questa intervista di @M_Fedriga che ha come t… - borghi_claudio : @VivaldiGiovanni @M_Fedriga Per me sarebbe meglio che la gente la smettesse tout court di esternare su vaccini e co… - Ansa_Fvg : Covid: Fedriga, in Fvg contagio stabile ma Delta è incognita. Presidente, potrebbe condizionare il futuro a breve t… - ItalianoeRomano : RT @chilisummer: Borghi ieri: do il suggerimento a Fedriga di smettere di esternare su vaccini e covid. Fedriga oggi: premi e cottillon a… - Telefriuli1 : ?????????????? ???????????? ?? ???? ??????????, ??????????????: «?????????????? ?????????????????? ?????????? ???????????? ??????????????» “Così più incertezza in famiglie, pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fedriga Covid: Fedriga, in Fvg contagio stabile ma Delta è incognita Lo scrive in un posto sul proprio profilo Telegram il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, che rimanda, per eventuali approfondimenti, al link https://bit.ly/salvare - la - zonabianca .

Zona bianca a rischio in Fvg con le regole attuali, Fedriga lancia l'appello al governo Con le regole attuali, il Friuli Venezia Giulia potrebbe scivolare fuori dalla zona bianca in caso di aumento dei casi di Covid in regione. E così, il governatore Massimiliano Fedriga lancia un ...

Covid: Fedriga, in Fvg contagio stabile ma Delta è incognita Agenzia ANSA Covid: Fedriga, in Fvg contagio stabile ma Delta è incognita "Al momento, in Friuli Venezia Giulia, il contagio è stabile. Ma l'incognita legata all'elevata diffusione della variante Delta potrebbe condizionare il futuro a breve termine. (ANSA) ...

LA BABELE DELLE REGIONI Viviamo in un Paese in cui le Regioni della Repubblica italiana cambiano anche l’altezza della montagna. Decidono loro quando è collina o è montagna e decidono ognuno per i fatti propri. Decidono loro ...

Lo scrive in un posto sul proprio profilo Telegram il presidente della Regione Fvg, Massimiliano, che rimanda, per eventuali approfondimenti, al link https://bit.ly/salvare - la - zonabianca .Con le regole attuali, il Friuli Venezia Giulia potrebbe scivolare fuori dalla zona bianca in caso di aumento dei casi diin regione. E così, il governatore Massimilianolancia un ..."Al momento, in Friuli Venezia Giulia, il contagio è stabile. Ma l'incognita legata all'elevata diffusione della variante Delta potrebbe condizionare il futuro a breve termine. (ANSA) ...Viviamo in un Paese in cui le Regioni della Repubblica italiana cambiano anche l’altezza della montagna. Decidono loro quando è collina o è montagna e decidono ognuno per i fatti propri. Decidono loro ...