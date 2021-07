Chiellini bugiardo E la Spagna impazzisce Clamoroso sospetto | cos' è successo prima dei calci di rigore

(Di giovedì 8 luglio 2021) Gli spagnoli dovrebbero prendere lezione da Luis Lucho Enrique, il loro ct. Eppure non ce la fanno, rosicano, e dopo la semifinale di Euro 2020 persa contro l'Italia i tifosi delle Furie rosse (e pure molti giocatori e commentatori) preferiscono prendersela con Giorgioe la "furbata italiana" suidi. L'ex allenatore del Barcellona, uno che dopo la morte della figlioletta e una drammatica crisi personale sa ora dare il giusto peso alle cose della vita, dopo la gara di Wembley ha fatto semplicemente i complimenti ai suoi giocatori e agli azzurri, dicendo di tifare per loro in finale. Chapeau. Ma a Madrid ...

Advertising

elisamodena47 : RT @romatoday: 'Mentiroso, mentiroso': perché Chiellini dava del bugiardo a Jordi Alba prima dei calci di rigore - giuseppesbt : RT @Corriere: Chiellini a Jordi Alba: «Bugiardo!». Così ha scelto la porta dei rigori - infoitsport : Chiellini Jordi Alba, il siparietto prima dei rigori: «Bugiardo» – VIDEO - noelacorti : RT @Corriere: Chiellini a Jordi Alba: «Bugiardo!». Così ha scelto la porta dei rigori - infoitsport : Euro 2020, Giorgio Chiellini 'smaschera' Jordi Alba per il sorteggio dei rigori: 'Bugiardo, bugiardo' -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini bugiardo

... quando prima della lotteria dei rigori è stato quasi sbeffeggiato da, al momento della scelta della porta e dell'ordine di tiro: abbracci, prese per i fondelli ("Mentiroso!", cioè,...!'' urla Giorgioa Jordi Alba , davanti all'arbitro Brych, poco prima dei calci di rigore che hanno portato l'Italia in finale agli Europei 2020, tra le risate del capitano azzurro e ...quando prima della lotteria dei rigori è stato quasi sbeffeggiato da Chiellini, al momento della scelta della porta e dell'ordine di tiro: abbracci, prese per i fondelli («Mentiroso!», cioè Bugiardo, ...VIDEO - Chiellini stritola Jordi Alba durante il sorteggio per i rigori: "Mentiroso", la battuta del difensore azzurro ...