Cannes 2021 | Sophie Marceau Vs Jane Birkin | sfida a colpi di jeans e camicia

(Di giovedì 8 luglio 2021) Le vie di un paio di jeans e una camicia bianca sono infinite. Saranno anche i capi più basic al mondo, quelli che alla fine tutti hanno nel loro guardaroba, dal Dna profondamente genderless, che piacciono per la loro natura minimalista davvero a chiunque. E, rappresentano anche una scelta di stile semplice ma dalle potenzialità sartoriali enormi. La fashion lesson in materia l’hanno data questa mattina al Festival di Cannes, sulla Croisette, due dive francesi, super icone ognuna della propria generazione, e comunque evergreen: Sophie Marceau e Jane Birkin.

Advertising

Agenzia_Ansa : Al Festival di Cannes Jodie Foster si rivolge alle donne: 'E' il momento' #ANSA - fattoquotidiano : Croisette deserta. Sale pure. Poche star, molti controlli e un fuggi fuggi generale dalle proiezioni causa partite… - Screenweek : #Cannes2021 il Festival apre con #Annette la #recensione #LeosCarax firma un insolito, ma coraggioso musical da un’… - GuidiSanMarino : #Cannes2021 Sarà Bong Joon Ho, il regista di Parasite a dichiare aperta la 74ma edizione del Festival di Cannes 202… - Lichtung5 : RT @RedazioneFilmTv: #SpecialeCinerama - tutti i film in concorso al Festival de Cannes 2021 #cannes74 #01 - Annette di Leos Carax, recens… -

Ultime Notizie dalla rete : Cannes 2021

...il suo nuovo fidanzato ! La modella 24enne ha postato una serie di foto dal balcone della sua camera di, la città francese dove ha calcato il red carpet del Festival del Cinema. Nella ...Tutti i gioielli più belli dal Festival diDior, Chanel, Bvlgari, Pomellato, Chopard... il red carpet torna a brillare di Federica Salto N iente da fare, i red carpet con le star vestite di tutto punto non potevano essere ...Si è aperta il 6 luglio la 74esima edizione del festival del cinema di Cannes, di nuovo in presenza, dopo un anno di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria, con 24 film in concorso e un ...Torna il Festival del Cinema di Cannes con la sua attesa 74esima edizione, dal 6 al 17 luglio. Lo storico appuntamento con il grande cinema d’autore viene celebrato da Sky Cinema con una ...