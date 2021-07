Bimbi in cerca dell’identità di genere a Torino casi moltiplicati in tre anni (Di giovedì 8 luglio 2021) Dal 2019 al 2021 i minorenni accompagnati dai genitori per avere assistenza sono 37. Nel 2005 se ne contava solo uno. I medici degli ospedali Molinette e Regina Margherita: «Lavoriamo con loro per eliminare le paure di isolamento e bullismo» Leggi su lastampa (Di giovedì 8 luglio 2021) Dal 2019 al 2021 i minorenni accompagnati dai genitori per avere assistenza sono 37. Nel 2005 se ne contava solo uno. I medici degli ospedali Molinette e Regina Margherita: «Lavoriamo con loro per eliminare le paure di isolamento e bullismo»

