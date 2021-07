Avellino | arrestate due persone con l’accusa di terrorismo e eversione

Advertising

Per protesta contro le misure di lockdown nel maggio dello scorso anno hanno messo una bomba al Centro per l'Impiego di. Per questo sono oggi finite in carcere due persone,dai carabinieri del Ros insieme con i militari del comando provinciale dell'Arma. Ai due indagati la Procura Distrettuale ...A seguito delle indagini questa mattina sono statedai Carabinieri di, due persone per aver progettato, costruito e fatto esplodere l'ordigno che fece ingenti danni al centro per l'...AVELLINO - L’8 luglio 2021, il ROS unitamente al Comando Provinciale Carabinieri di Avellino ha eseguito 2 misure cautelari in carcere, emesse dal ...AVELLINO Progettarono, costruirono e fecero esplodere l’ordigno che nel maggio 2020 provocò ingenti danni al centro per l’impiego di Avellino, un attentato organizzato per manifestare il proprio disse ...