Atletica, azzurri in scena a Montecarlo: Jacobs, Tortu e Tamberi tra i protagonisti (Di giovedì 8 luglio 2021) Nella giornata di domani, venerdì 9 luglio, otto azzurri saranno impegnati nel Principato di Monaco al Meeting Herculis dello stadio Louis II, teatro di una sesta tappa della Wanda Diamond League che si annuncia strepitosa al solo scorrere le liste dei partecipanti. Nei 100 metri grande attesa per Marcell Jacobs e Filippo Tortu che si misureranno con gli statunitensi Trayvon Bromell (9.77), Ronnie Baker (9.85) e Fred Kerley (9.86). Mentre nel salto in alto Gianmarco Tamberi ritroverà i rivali olimpici Maksim Nedasekau (Bielorussia), Ilya Ivanyuk e Mikhail Akimenko (Ana), in una gara che alla vigilia ha visto anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica azzurri Paralimpiadi: 10 azzurri a Tokyo Cinque anni fa, all'ultima edizione delle Paralimpiadi a Rio, l'Italia ha vinto 6 medaglie (2 ori, 2 argenti, 2 bronzi) per la disciplina dell'atletica paralimpica. Giuliana Grillo

Dove vedere Diamond League Monaco: streaming gratis e diretta tv in chiaro? ...League di atletica leggera, dove ci saranno parecchie stelle che si prepareranno per il grande appuntamento delle Olimpiadi di Tokyo, al via sabato 24 luglio. In gara anche alcuni talenti azzurri ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal LIVE EuroTallinn, il pomeriggio del day 1 Due finali con gli azzurri: 10.000 metri e getto del peso. Entrano in gara altri 13 atleti italiani. DIRETTA TV su RaiSport+HD, streaming su RaiPlay Prosegue la prima giornata dei Campionati Europei ...

Atletica, Jacobs sfida Tortu e le stelle americane a Montecarlo. Tamberi sulla pedana delle lacrime. Cadono i record mondiali? L’appuntamento è per venerdì 9 luglio (19.00-22.00) per il classico Meeting Herculis allo stadio Louis II del Principato dove vedremo all’opera ben otto azzurri. Scoccherà finalmente l’ora per ...

