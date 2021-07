Arrestati due no mask per la bomba al centro per l'impiego di Avellino (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - Sono stati Arrestati i presunti autori dell'attentato compiuto nel maggio 2020 contro un centro per l'impiego di Avellino. Secondo i carabinieri del Ros si tratta di due no-mask appartenenti alle frange più estreme del movimento che si opponeva alle restrizioni imposte dal governo Conte per arginare il dilagare dell'epidemia di covid. I due sono accusati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico per aver fatto esplodere un potente ordigno artigianale che aveva danneggiato il portone blindato del centro. Gli Arrestati avevano aderito all'iniziativa ... Leggi su agi (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - Sono statii presunti autori dell'attentato compiuto nel maggio 2020 contro unper l'di. Secondo i carabinieri del Ros si tratta di due no-appartenenti alle frange più estreme del movimento che si opponeva alle restrizioni imposte dal governo Conte per arginare il dilagare dell'epidemia di covid. I due sono accusati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico per aver fatto esplodere un potente ordigno artigianale che aveva danneggiato il portone blindato del. Gliavevano aderito all'iniziativa ...

Advertising

LaStampa : Fecero esplodere una bomba ad Avellino per contestare i provvedimenti anti-Covid, due uomini arrestati - UnioneSarda : Due mercenari arrestati e quattro uccisi per l’assassinio del presidente #Moise #Haiti - zazoomblog : Haiti il presidente Jovenel Moïse assassinato in casa da un commando Video «Uccisi 4 killer due arrestati» -… - fisco24_info : Haiti, arrestati due killer del presidente Moise: L'annuncio della polizia: altri quattro sospetti sono stati uccis… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Arrestati due no mask per la bomba al centro per l'impiego di Avellino -