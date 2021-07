Arisa: La Decisione Shock Su Amici 2021! (Di giovedì 8 luglio 2021) Arriva un’indiscrezione Shock su Arisa! La nota cantante avrebbe rifiutato una mega proposta per restare nel Talent Show Amici! Ecco tutti i dettagli! Come annunciato da Chicche di gossip, Alfonso Signorini lancia una notizia bomba: Arisa avrebbe rifiutato una proposta da Sky per rimanere ad Amici come professoressa. Nelle ultime ore questa notizia sta facendo il giro del web. Arisa sta facendo parlare non solo per la sua relazione con il manager Andrea Di Carlo con il quale sembra essersi riappacificata, ma anche per un’altra news. La cantante di Sincerità ha fatto parte del cast della ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 8 luglio 2021) Arriva un’indiscrezionesu! La nota cantante avrebbe rifiutato una mega proposta per restare nel Talent Show! Ecco tutti i dettagli! Come annunciato da Chicche di gossip, Alfonso Signorini lancia una notizia bomba:avrebbe rifiutato una proposta da Sky per rimanere adcome professoressa. Nelle ultime ore questa notizia sta facendo il giro del web.sta facendo parlare non solo per la sua relazione con il manager Andrea Di Carlo con il quale sembra essersi riappacificata, ma anche per un’altra news. La cantante di Sincerità ha fatto parte del cast della ...

Ultime Notizie dalla rete : Arisa Decisione Amici: Arisa rifiuta Pechino Express per restare nel talent In ogni caso l'ammirazione per Maria De Filippi da parte di Arisa è sconfinata e non ci sarebbe niente di strano nel prendere una decisione professionale sulla base dei buoni rapporti con ...

Arisa, per lei non esiste tradimento: per i fan la decisione è da applausi political24.it Amici: Arisa rifiuta Pechino Express per restare nel talent In una recente intervista, la cantante Arisa bolla come non autorizzate le voci circolate sulla questione. In cima alle news di questi giorni si legge spesso il nome di Arisa. Perché? Bè, innanzitutto ...

