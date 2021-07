Wimbledon, Djokovic per la decima volta in semifinale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Battuto l'ungherese Márton Fucsovics in tre set, con il punteggio di 6-3 6-4 6-4. In campo Berrettini contro il canadese Auger-Aliassime Leggi su rainews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Battuto l'ungherese Márton Fucsovics in tre set, con il punteggio di 6-3 6-4 6-4. In campo Berrettini contro il canadese Auger-Aliassime

