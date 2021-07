Video rigori Italia-Spagna 5-3, la sequenza completa. Jorginho glaciale (Di mercoledì 7 luglio 2021) La lotteria dei calci di rigore è spesso stata fatale al calcio Italiano, ma non ieri sera, non contro la Spagna nella semifinale degli Europei 2021. La Nazionale di Roberto Mancini ha vinto dal dischetto, recuperando l’errore iniziale di Manuel Locatelli, con i gol di Andrea Belotti, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi e soprattutto Jorginho. Il centrocampista del Chelsea è stato perfetto, glaciale, freddissimo nello spiazzare Unai Simon e a portare l’Italia in finale. In mezzo anche il rigore alto di Dani Olmo e la parata di Gianluigi “Gigio” Donnarumma su Alvaro Morata. Qui di seguito il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) La lotteria dei calci di rigore è spesso stata fatale al calciono, ma non ieri sera, non contro lanella semifinale degli Europei 2021. La Nazionale di Roberto Mancini ha vinto dal dischetto, recuperando l’errore iniziale di Manuel Locatelli, con i gol di Andrea Belotti, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi e soprattutto. Il centrocampista del Chelsea è stato perfetto,, freddissimo nello spiazzare Unai Simon e a portare l’in finale. In mezzo anche il rigore alto di Dani Olmo e la parata di Gianluigi “Gigio” Donnarumma su Alvaro Morata. Qui di seguito il ...

