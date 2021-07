Variante Delta, l’Italia sembra avviata a imitare la curva del Regno Unito. Locatelli: no rischio 4 ondata Covid ma serve ancora prudenza (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono 1.010 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 14 i nuovi decessi. A rilevarlo l'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri i numeri del bollettino raccontavano di 907 contagi e 24 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 177.977 tamponi. Il tasso di positività è invece salito allo 0,56%. In terapia intensiva ci sono 7 persone in meno, 180 in totale. Nei reparti ordinari invece sono ricoverati 1.234 pazienti, 37 in meno di ieri.In sostanza, con la Variante Delta che sta diventando sempre più diffusa anche sul nostro territorio nazionale, l’Italia sembra ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono 1.010 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 14 i nuovi decessi. A rilevarlo l'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri i numeri del bollettino raccontavano di 907 contagi e 24 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 177.977 tamponi. Il tasso di positività è invece salito allo 0,56%. In terapia intensiva ci sono 7 persone in meno, 180 in totale. Nei reparti ordinari invece sono ricoverati 1.234 pazienti, 37 in meno di ieri.In sostanza, con lache sta diventando sempre più diffusa anche sul nostro territorio nazionale,...

