Traffico Roma del 07-07-2021 ore 10:00 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all'ascolto incidente con rallentamenti e segnalato su via di Pietralata all'altezza di via Tiburtina anche nella zona di Torrevecchia Ci sono rallentamenti per incidente all'incrocio di via della Valle dei Fontanili con via Giuseppe Guicciardi incidente con rallentamenti anche in zona Porta Furba su via Tuscolana all'altezza di via Santa Maria del Buon Consiglio verso il centro città andiamo sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata esterna tra Roma nord e lo svincolo per Fiumicino e di in carreggiata interna invece tra Prenestina e via del Mare trafficato il percorso Urbano della A24 ...

