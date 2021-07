“Tanto con la chemio cadono, li ho rasati”. La bella della tv e il coraggio con cui affronta il tumore (Di mercoledì 7 luglio 2021) Era lo scorso maggio quando la splendida Carolina Marconi ha rivelato ai suoi follower, ormai la bellezza di quasi 300mila, di avere un tumore al seno. Una notizia che inizialmente, è chiaro, ha provocato in lei un angosciante ed ingestibile senso di panico. Il mondo, come aveva spiegato, le era crollato improvvisamente addosso. Ma poco dopo il coraggio è prevalso. La terribile notizia, il momento di sconforto, la presa di coraggio, la prima chemio. Dopo tutti questi grandi passi, Carolina Marconi ne ha affrontato uno altretTanto impegnativo a livello psicologico: per lei è arrivato il ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 7 luglio 2021) Era lo scorso maggio quando la splendida Carolina Marconi ha rivelato ai suoi follower, ormai la bellezza di quasi 300mila, di avere unal seno. Una notizia che inizialmente, è chiaro, ha provocato in lei un angosciante ed ingestibile senso di panico. Il mondo, come aveva spiegato, le era crollato improvvisamente addosso. Ma poco dopo ilè prevalso. La terribile notizia, il momento di sconforto, la presa di, la prima. Dopo tutti questi grandi passi, Carolina Marconi ne hato uno altretimpegnativo a livello psicologico: per lei è arrivato il ...

