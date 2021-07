Smartphone in classe per usi didattici, meglio di no: per il 75% degli utenti si tratta di strumenti di distrazione [ESITO SONDAGGIO] (Di mercoledì 7 luglio 2021) Orizzonte Scuola ha lanciato un SONDAGGIO per conoscere l’opinione degli utenti in merito all’utilizzo dei cellulari a scuola: possono essere strumenti utili per la didattica oppure solo una fonte di distrazione? In base a tale rilevazione su quasi 600 utenti partecipanti, oltre il 74% ha detto no. L'articolo Smartphone in classe per usi didattici, meglio di no: per il 75% degli utenti si tratta di strumenti di distrazione ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 luglio 2021) Orizzonte Scuola ha lanciato unper conoscere l’opinionein merito all’utilizzo dei cellulari a scuola: possono essereutili per la didattica oppure solo una fonte di? In base a tale rilevazione su quasi 600partecipanti, oltre il 74% ha detto no. L'articoloinper usidi no: per il 75%sididi...

