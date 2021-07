Sky Sport, Partite e Telecronisti #SkyEuro2020 del 7 Luglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Mercoledi 7 Luglio continua la programmazione speciale di Sky per UEFA EURO 2020, un arco che abbraccerà gran parte della giornata dell’evento calcistico dell’estate, con studi d’eccezione e tanti programmi di approfondimento. Oltre a un nuovo studio... Leggi su digital-news (Di mercoledì 7 luglio 2021) Mercoledi 7continua la programmazione speciale di Sky per UEFA EURO 2020, un arco che abbraccerà gran parte della giornata dell’evento calcistico dell’estate, con studi d’eccezione e tanti programmi di approfondimento. Oltre a un nuovo studio...

Advertising

SkySport : Juve, Morata e Allegri mandano messaggio al tifoso Daniel in coma dopo un incidente. VIDEO #SkySport #Juventus… - SkySport : Raffaella Carrà, prima di Italia-Spagna a Wembley risuonerà 'a far l’amore comincia tu' ? ???? ITALIA VS SPAGNA ???? ??… - SkySport : ITALIA-SPAGNA 5-3 Risultato finale dopo i calci di rigore ? ? #Chiesa (60’) ? #Morata (80’) ? ? ITALIA IN FINALE A… - LucianoQuaranta : RT @SkySport: Bernardeschi: 'Solo un folle ci credeva fin dall'inizio ed è Mancini' #SkyEuro2020 #Euro2020 #SkySport #Bernardeschi #ItaliaS… - pierarobasto : RT @SkySport: Italia-Spagna, Bonucci scambiato per un invasore di campo: bloccato da una steward. VIDEO #SkyEuro2020 #Euro2020 #SkySport #I… -