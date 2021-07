Santos | ”Jorginho | “Può entrare nella lista del Pallone d’Oro!”

(Di mercoledì 7 luglio 2021): “PuòdelQualche club mi ha chiamato ma la priorità è parlare con il Chelsea per il rinnovo” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Joao, agente diper parle del suo assistito che potrebbe entarre neladel ‘d’Oro’. Queste le sue parole: SU ITALIA – SPAGNA ED IL RIGORE DCISIVO REALIZZATO DA“Ieri sera ero a Wembley. Rigore calciato? Lui calcia quel tipo di rigore in allenamento almeno ...

... play - off di Europa League contro il Rio Ave (2020, rigore parato a). Qualcuno è riuscito ... il piedino destro diha congelato definitivamente i sogni di Luis Enrique. Com'è noto, il ...Trova raramente gli spazi per salire e aiutarenell'impostazione. Finisce complice nell'... Cosa ha detto Chiellini a Jordi Alba prima dei rigori Emerson Palmieri dos7 Premessa: fare ...A volte i giocatori hanno magic moment, a volte questi si trasformano in anni. Potrebbe essere il caso dell' ex azzurro Jorginho.L'agente del centrocampista italo-brasiliano ha dichiarato: 'Magari può entrare anche nella lista del Pallone d'Oro'.