Raffaella Carrà: Ecco a Chi Andrà Il Suo Patrimonio! (Di mercoledì 7 luglio 2021) Raffaella Carrà si è spenta da poco, ed ha lasciato ai suoi numerosi estimatori un vuoto incolmabile. Ma una domanda tutti se la stanno ponendo: a chi Andrà il suo enorme patrimonio? Ecco le possibili ipotesi! Raffaella Carrà, la regina del varietà italiano si è spenta a 78 anni il 5 luglio 2021 a causa di un tumore al polmone che l’ha strappata troppo prematuramente alla vita. Nonostante siano passate più di 24 ore dalla sua morte, l’Italia intera ancora non riesce a superare questo doloroso e immenso lutto. Raffaella Carrà è stata un’ icona di stile ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 7 luglio 2021)si è spenta da poco, ed ha lasciato ai suoi numerosi estimatori un vuoto incolmabile. Ma una domanda tutti se la stanno ponendo: a chiil suo enorme patrimonio?le possibili ipotesi!, la regina del varietà italiano si è spenta a 78 anni il 5 luglio 2021 a causa di un tumore al polmone che l’ha strappata troppo prematuramente alla vita. Nonostante siano passate più di 24 ore dalla sua morte, l’Italia intera ancora non riesce a superare questo doloroso e immenso lutto.è stata un’ icona di stile ...

