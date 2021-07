Raffaella Carrà, Cristiano Malgioglio ricorda l’ultima telefonata: “Un messaggio di amore, di addio per me” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nel pomeriggio del 5 luglio è venuta a mancare Raffaella Carrà e in questi giorni in molti fra fan, colleghi e amici si sono stretti attorno al ricordo della showgirl. Fra coloro che hanno appreso la notizia con maggiore rammarico c’è anche Cristiano Malgioglio, che in queste ore ha dedicato parole commosse all’amica scomparsa. Ieri il paroliere ha inoltre ricordato l’ultima telefonata avuta con la Carrà, ammettendo di credere che lei lo abbia voluto salutare un’ultima volta prima di andarsene. Cristiano Malgioglio e ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nel pomeriggio del 5 luglio è venuta a mancaree in questi giorni in molti fra fan, colleghi e amici si sono stretti attorno al ricordo della showgirl. Fra coloro che hanno appreso la notizia con maggiore rammarico c’è anche, che in queste ore ha dedicato parole commosse all’amica scomparsa. Ieri il paroliere ha inoltretoavuta con la, ammettendo di credere che lei lo abbia voluto salutare un’ultima volta prima di andarsene.e ...

Advertising

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - rtl1025 : ?? Il riscaldamento prepartita da #Wembley a ritmo di Raffaella Carrà ?? Raffaella sarà la 23esima giocatrice in ca… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - Andgasperini : Negli anni 70 la notorietà di Raffaella Carrà è stata sfruttata in un fumetto che andava un po'' oltre la 'Scostuma… - Italia_Notizie : Raffaella Carrà, Bob Sinclair: “Se fossi stato un po’ più grande mi sarei innamorato di lei. L’ho sentita per l’ult… -