Orietta Berti ne combina una delle sue | la gaffe in diretta su Rai Uno

(Di mercoledì 7 luglio 2021), ospite a “Una Voce per Padre Pio”, ha fatto divertire tutti.e tanti aneddoti, e quella pronuncia di “Fedez” alla romagnola che su Twitter è diventata virale.non si smentisce mai ed è ormai amatissima anche dai più giovani. Grazie alla sua simpatia esplosiva ma anche alleche spesso inavvertitamente commette. Anche durante la sua partecipazione a “Una Voce per Padre Pio”, andato in onda inin prima serata domenica 4 luglio, la cantante è stata un concentrato di allegria e ...

Advertising

valefesta84 : RT @repubblica: Ddl Zan, Salvini: 'Fedez? Preferisco Orietta Berti'. Il rapper ancora contro Renzi: 'Sei pagato dagli italiani, mia moglie… - radiolisola : #NowPlaying: Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti - MILLE - lovewinshl1 : RT @giuxluke: vendo il biglietto di louis tomlinson il 3 settembre, io vado da orietta berti. - Barfetti1 : E se fosse Orietta Berti ad essere Gerry Scotti velocizzato? #mapoitenerestanomille #complottisti #uhuh - FFFra_ : Orietta Berti è Gerry Scotti in drag -

Ultime Notizie dalla rete : Orietta Berti

Non è finita. Continua anche oggi lo scontro via social tra politici e influencer. I protagonisti sono sempre i 'Ferragnez' contro i due 'Matteo', Renzi e Salvini . Questa mattina Fedez è tornato sul ...Dove ci porterà questa cosa non lo sappiamo, però come dice'Fin che la barca va lasciala andare" , e, ospite del programma radiofonico Facciamo finta che ... condotto da Maurizio ...Mi piace l'ultimo pezzo ma io preferisco Orietta Berti". Tra i due la tensione è alta da tempo, soprattutto dopo il Concertone del Primo maggio quando dal palco Fedez ha attaccato il partito di ...«Renzi nel mirino di Fedez per il ddl Zan? Mi piace l’ultimo pezzo ma io preferisco Orietta Berti», ha risposto il leader della Lega.