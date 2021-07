Nomine Rai | il rinvio chiesto dal M5S fa comodo a tutti | soprattutto a Mario Draghi

Leggi su tpi

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Per molti non è stata affatto una sorpresa ilalla prossima settimana della “partita” Rai, anzi sembra che sia convenuto a tanti attori del mondo politico dal Governo al Parlamento. Non c’è ancora accordo tra i gruppi parlamentari sull’elezione dei quattro membri del Consiglio di Amministrazione di Viale Mazzini da parte di Camera e Senato. Il voto, inizialmente previsto per oggi, è stato spostato su richiesta del Movimento 5 Stelle e fissato per il 14 luglio. L’intenzione di Palazzo Chigi sarebbe di chiudere la partita entro la prossima settimana, in concomitanza con l’assemblea dei soci Rai del 12 luglio che approverà il bilancio con la nomina dell’amministratore ...