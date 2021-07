LIVE Berrettini-Auger-Aliassime 6-3 5-7 7-5 | Wimbledon 2021 in DIRETTA | Matteo vince un cruciale terzo set!!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIO QUARTO SET 20.30set fondamentale perche è stato in difficoltà in questo parziale al servizio: due palle break concesse, solo una avuta a disposizione del romano che l’ha convertito. Da campione si è comportatoche ha vinto solo il 54% di punti con la seconda e l’80% con la prima. E’ LARGO IL PASSANTE DI!!!!!!IL!!! CHE FREDDEZZA!!!! 15-40 IL PASSANTE DI DRITTO DA ...