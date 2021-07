Laureato in Fisica (con lode) a 11 anni: il bambino prodigio con il quoziente intellettivo altissimo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Laurent Simons continua a raggiungere primati incredibili. A soli 11 anni il bambino prodigio belga già noto da anni per il suo quoziente intellettivo altissimo (145, il massimo) , sì è Laureato in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Laurent Simons continua a raggiungere primati incredibili. A soli 11ilbelga già noto daper il suo(145, il massimo) , sì èin ...

Advertising

fralosophy : @_SpaceJay___ @Jo42029798 @eunepa No no. Io purtroppo non sono laureato in antropologia, sociologia, psicologia, le… - letistired : ieri trovo un articolo tra i suggeriti di Google su quel bambino che si è laureato a 11 anni in fisica, dopo 5 minu… - genovesergio76 : RT @Adnkronos: Laurearsi a 11 anni? SI PUÒ FARE! Questa è la storia di Laurent Simons, bambino prodigio che si è laureato in fisica a soli… - GuardaCheVideo : Questo bambino si è appena laureato in fisica, a soli 11 anni - carmen_distaso : RT @Zbarskij: Tutto sto bordello per il bimbo di 11 anni che si è laureato in fisica. @SalvatoreC1970 rubò il suo primo autoradio a 8 anni… -