La possibilità di «esistere in modo diverso»

«Una versione fiacca e edulcorata del cristianesimo che afferma grossomodo che bisogna essere carini e che la salvezza consiste essenzialmente nel trovare armonia e benessere nel quotidiano». La lingua dei bigotti, la chiama l'autore, per cui la grazia è «il desiderio di un io che non vuole neanche per sogno lo spossessamento di sé» e il cristianesimo un bell'umanesimo carico di valori possibilmente di bontà, solidarietà e tolleranza. «Il cristianesimo ora cerca di mostrarsi attraente per guadagnare nuovi clienti sul … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : possibilità esistere Come togliere le foto della Galleria da Facebook Potresti dunque aver approfittato di questa possibilità senza rendertene conto! Come dici? La cosa ... ma continueranno a esistere su Facebook e resteranno visibili in base alle impostazioni di privacy ...

''Gli Estranei'', storie umane del nuovo terzo mondo ... tra il mondo dei garantiti e di quelli che, per rivendicare il loro esistere, lanciano sassi dai ... gli anni Settanta / Ottanta - prosegue Matteucci - si intravedeva la possibilità di ridistribuire il ...

