Italia-Spagna, Fedez e Chiara Ferragni esultano in ritardo / Video (Di mercoledì 7 luglio 2021) Fedez e Chiara Ferragni hanno seguito appassionatamente Italia-Spagna, semifinale degli Europei 2021, ma non seguendo il calcio hanno capito in ritardo che gli azzurri avevano vinto. La reazione è molto divertente. Eccola nella Video news. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 7 luglio 2021)hanno seguito appassionatamente, semifinale degli Europei 2021, ma non seguendo il calcio hanno capito inche gli azzurri avevano vinto. La reazione è molto divertente. Eccola nellanews.

