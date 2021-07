Inghilterra-Danimarca | i social contro la telecronaca di Adani | “Devi smetterla di urlare”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 luglio 2021)regalano spettacolo in semifinale a Euro 2020, ma isi scaglianolasu Sky con Riccardo Trevisani e Daniele. In particolare molti spettatori si stanno lamentando dell’operato dell’ex difensore, non tanto per quanto detto, ma per come detto. Sono tanti, infatti, a protestare per le urla di, che più volte ha alzato eccessivamente i decibel della propria voce, talvolta in maniera fastidiosa. Ecco le migliori reazioni. Mache cazzo ha dacosì? — ...