Il ddl Zan spacca il Pd | ecco cosa teme Letta

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Non è solo l'eventuale stop in Senato del ddl Zan a preoccupare Enrico, che oradi essere tagliato fuori dalla corsa al Quirinale

Advertising

VittorioSgarbi : Un Paese stremato dalla pandemia. Lavoratori licenziati. Imprese piene di debiti e senza commesse. Il turismo fer… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - petergomezblog : Ddl Zan, #Renzi dà della ‘qualunquista’ a Chiara #Ferragni che ha criticato la sua giravolta sui diritti. #Fedez ri… - Massimi07355017 : RT @fattoquotidiano: Ddl Zan, ora Renzi diventa un martire per la destra: da Libero a Storace su Il Tempo fino al Secolo d’Italia, tutti in… - EmilioBerettaF1 : Ddl Zan, Salvini: 'Fedez? Preferisco Orietta Berti'. Il rapper ancora contro Renzi: 'Sei pagato dagli italiani, mia… -

Ultime Notizie dalla rete : ddl Zan

Molte volte, e spesso abusandone, si parla di missione Paese, di unità nazionale (salvo poi ritornare bruscamente alla realtà con le baruffe sul), ancora dell'Italia del Recovery. Non basterà ..."Non si può approvare un provvedimento così rilevante sul piano dei diritti civili e delle libertà con una eventuale, anche se al momento poco probabile, strettissima ...Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Non so se sui voti segreti al DDL Zan abbia ragione @matteorenzi o #Pombeni che è convinto che si compenseranno. So però che vi sono alcune parti (leggere @StefanoFassina) ...Il Pd vince sia se passa il Ddl Zan sia se viene affossato. In questo caso, darà la colpa a Renzi e Salvini e salverà la faccia sia dinanzi al Vaticano sia dinanzi ai Ferragnez. C’è ancora grande ...