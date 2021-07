I look più belli del primo red carpet del Festival di Cannes 2021 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il tappeto rosso del Festival di Cannes torna a catturare l’attenzione. Per l’edizione 2021, la kermesse ha coinvolto tantissimi volti ben noti nel mondo dello spettacolo (e non solo), recuperando il terreno perso l’anno scorso dopo la cancellazione dell’evento causa Covid. La prima giornata si è svolta il 6 luglio nella bellissima cornice della Costa Azzurra e ha riportato alla kermesse volti ben noti come Marion Cotillard e Jodie Foster (per citarne alcuni). A quest’ultima la kermesse ha dedicato la palma d’oro d’onore di quest’edizione e l’attrice l’ha accettata indossando un abito bianco con decori in argento di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il tappeto rosso delditorna a catturare l’attenzione. Per l’edizione, la kermesse ha coinvolto tantissimi volti ben noti nel mondo dello spettacolo (e non solo), recuperando il terreno perso l’anno scorso dopo la cancellazione dell’evento causa Covid. La prima giornata si è svolta il 6 luglio nellassima cornice della Costa Azzurra e ha riportato alla kermesse volti ben noti come Marion Cotillard e Jodie Foster (per citarne alcuni). A quest’ultima la kermesse ha dedicato la palma d’oro d’onore di quest’edizione e l’attrice l’ha accettata indossando un abito bianco con decori in argento di ...

Advertising

aroshi_wish : RT @Ghostbellies: 'Specchio, specchio sul muro, chi è colei che è la più decadente di tutte? OH-HO HO HO HO HO!!!' Her Highness Valentina!… - Laura12187947 : Comunque A me Serkan con questo look piaceva da morire.. anzi..posso dirlo?! Lo dico. Mi piace di più rispetto a qu… - BEAUTYDEAit : Sfilata Armani Privé autunno inverno 2021 2022: video e look Ecco il video della sfilata Armani Privé Autunno Inver… - MyGrindelwald : RT @vogue_italia: Come per esempio Johnny Depp e Kate Moss: siamo nel 1997 alla premiere de Il Coraggioso, debutto di lui alla regia ?? http… - tyongIuvbot : HE!!! che bello che è in più look at him fare lo slow mo ace behaviour io penso -

Ultime Notizie dalla rete : look più Google Play Store di Wear OS 3.0 si mostra già su alcuni smartwatch ...una soluzione capace di rendere il look moderno e accattivante, anzi. La vecchia interfaccia del Play Store di Wear OS. Cambia poi anche il modo in cui sono raggruppate le informazioni : non più in ...

Parigi Haute Couture AI 2021: I beauty look più belli visti nella Ville Lumière Parigi Haute Couture AI 2021: i beauty look più belli visti nella Ville Lumière Prime in presenza, le sfilate di Parigi Haute Couture AI 2021/22 riportano la magia in passerella. Fil rouge beauty? Fiocchi tra i capelli e affilatissime e ...

Vestito estate 2021, l'abito macramé di Elisabetta Gregoraci è wow Cosmopolitan ...una soluzione capace di rendere ilmoderno e accattivante, anzi. La vecchia interfaccia del Play Store di Wear OS. Cambia poi anche il modo in cui sono raggruppate le informazioni : nonin ...Parigi Haute Couture AI 2021: i beautybelli visti nella Ville Lumière Prime in presenza, le sfilate di Parigi Haute Couture AI 2021/22 riportano la magia in passerella. Fil rouge beauty? Fiocchi tra i capelli e affilatissime e ...