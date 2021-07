I «concimi» tossici che avvelenano i suoli

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La pratica di spargere sui terreni agricoli i fanghi che derivano dal trattamento delle acque civili e industriali è stata sempre vista con preoccupazione da parte di chi persegue una agricoltura libera da veleni. Non si è mai fatta una seria valutazione sui rischi che i fanghi di depurazione possono comportare per la salute umana e l’ambiente, limitandosi a celebrare il loro potere fertilizzante. La recente indagine della Procura di Brescia ha portato alla luce le dimensioni del disastro ambientale … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... è fondamentale eliminare dalla nostra cassetta degli attreccie pesticidi chimici. In un ... Le foglie di pomodoro, infatti, contengono alcaloidiche scoraggiano e possono persino ......industriali mafiosi che avvelenano i campi coi rifiuti. Si fan pagare per trattare e smaltire i rifiuti e poi, invece di lavorarli, li esportano all'est, dove li trasformano in falsi "...La recente indagine della Procura di Brescia ha portato alla luce le dimensioni del disastro ambientale che si è prodotto in vaste aree agricole a causa dell’impiego di fanghi tossici. Dalla mappa dei ...L’inchiesta si estende all’Ovest Milanese e a imprese agricole di Abbiategrasso, Magenta, Mesero, Boffalora, Robecco e Bareggio ...