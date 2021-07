Haiti | il presidente Moise assassinato | ucciso da un commando di “elementi stranieri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 luglio 2021) IldiJovenelè statonella sua abitazione dopo che un gruppo di persone armate non identificate ha preso d’assalto la sua residenza privata. Lo riferiscono funzionari di governo. La moglie di, la First Lady Martine, è ricoverata in ospedale, come ha detto il premier ad interim Claude Joseph., 53 anni, era al potere dal febbraio 2017, dopo le dimissioni del suo predecessore Michel Martelly. Durante la sua presidenza,ha dovuto affrontare accuse di corruzione e ondate di proteste antigovernative spesso ...