Haiti, dopo l’omicidio del presidente Moise si apre uno scenario tutt’altro che semplice (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il presidente della Repubblica di Haiti, Jovenel Moise, è stato assassinato questa mattina all’1 di notte nella sua residenza nel quartiere Pelerin, nella capitale Haitiana di Port-au-Prince. Il primo ministro, Claude Joseph, ha spiegato in un comunicato che il presidente è stato ucciso durante un attacco perpetrato da un commando armato conformato da persone straniere: “Questa mattina, all’una del mattino, un gruppo di persone non identificate, che parlavano in spagnolo e inglese, ha assassinato il presidente della Repubblica. Il presidente è morto per le ferite ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ildella Repubblica di, Jovenel, è stato assassinato questa mattina all’1 di notte nella sua residenza nel quartiere Pelerin, nella capitaleana di Port-au-Prince. Il primo ministro, Claude Joseph, ha spiegato in un comunicato che ilè stato ucciso durante un attacco perpetrato da un commando armato conformato da persone straniere: “Questa mattina, all’una del mattino, un gruppo di persone non identificate, che parlavano in spagnolo e inglese, ha assassinato ildella Repubblica. Ilè morto per le ferite ...

