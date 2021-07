Fedez e Chiara | l' esultanza in ritardo è tutta da ridere

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ecco come hanno festeggiatoFerragni per la vittoria dell'Italia nella semifinale di Euro 2020

Advertising

petergomezblog : Ddl Zan, #Renzi dà della ‘qualunquista’ a Chiara #Ferragni che ha criticato la sua giravolta sui diritti. #Fedez ri… - FerzanOzpetek : Ddl Zan, Chiara Ferragni: 'Politici fate schifo'. Renzi replica: 'Pronto a un confronto se ha coraggio'… - hogiadato : RT @Adnkronos: #DdlZan, #Fedez contro Renzi: il nuovo attacco. - ilfattovideo : Europei 2021, Chiara Ferragni e Fedez versione tifosi. Il video diventa virale - Leaderdelsettor : RT @Adnkronos: #DdlZan, #Fedez contro Renzi: il nuovo attacco. -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez Chiara

Ecco come hanno festeggiatoFerragni per la vittoria dell'Italia nella semifinale di Euro 2020Ed è a questo punto che arriva la controreplica del rapper e marito di: 'Stai Sereno Matteo, oggi c'è la partita. C'è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa ...Ed è a questo punto che arriva la controreplica del rapper e marito di Chiara, Fedez: “Stai Sereno Matteo, oggi c’è la partita. C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli ...“La cosa che fa capire il livello basso della politica italiana è uno come Matteo Renzi che chiede un dibattito pubblico a Chiara Ferragni, questa è la cosa triste”. Fedez a testa bassa contro Matteo ...