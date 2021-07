Diretta Inghilterra-Danimarca 2-1 live | Kane fallisce il rigore ma sulla respinta non sbaglia

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ancheva ai supplementari come Italia-Spagna: non bastano i 90 minuti regolamentari per decidere la vincitrice, col punteggio che si ferma sull'1-1 a Wembley. A segnare...

Advertising

infoitsport : Inghilterra-Danimarca 0-0, risultato in diretta - infoitsport : Inghilterra - Danimarca 0-1 LIVE - Europei. La diretta della partita - infoitsport : DIRETTA Euro 2020, Inghilterra-Danimarca 0-1 | Sblocca Damsgaard! – LIVE - zazoomblog : Diretta Inghilterra-Danimarca 1-1 live: meglio i Tre Leoni nel secondo tempo Schmeichel salva - #Diretta… - ElisaGrande2 : Diretta Inghilterra-Danimarca 1-1: Damsgaard segna con una splendida punizione, pari inglese su autorete di Kjaer.… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Inghilterra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASintesiDanimarca 1 - 1 MOVIOLA PRIMO TEMPO Fischio d'inizio - ...La partita saràdal fischietto olandese Danny Makkelie . Le formazioni ufficiali(4 - 2 - 3 - 1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; ...Nel secondo tempo pressing forsennato dell'Inghilterra di fronte ai 60.000 dello stadio ma niente di fatto. Serviranno altri 30' o i calci di rigore per decidere la seconda finalista di Euro 2020.Anche Inghilterra-Danimarca va ai supplementari come Italia-Spagna: non bastano i 90 minuti regolamentari per decidere la vincitrice, col punteggio che si ferma sull'1-1 a Wembley. A ...