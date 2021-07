Ddl Zan,Salvini: Letta rischia di far saltare tutto,ascolti Papa (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Abbiamo provato fino alla fine a riportare sulla strada del dialogo, dell'ascolto e della saggezza Letta e il Pd, se non vuole ascoltare noi ascolti il Santo Padre, altrimenti rischia di far saltare ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Abbiamo provato fino alla fine a riportare sulla strada del dialogo, dell'ascolto e della saggezzae il Pd, se non vuole ascoltare noiil Santo Padre, altrimentidi far...

Advertising

VittorioSgarbi : Un Paese stremato dalla pandemia. Lavoratori licenziati. Imprese piene di debiti e senza commesse. Il turismo fer… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - petergomezblog : Ddl Zan, #Renzi dà della ‘qualunquista’ a Chiara #Ferragni che ha criticato la sua giravolta sui diritti. #Fedez ri… - Gianluc68325330 : RT @Agenzia_Ansa: Sul #DdlZan Renzi replica a #Ferragni: 'E'qualunquista dire 'i politici fanno schifo'' #ANSA - Gianluc68325330 : RT @VVideri: Tutti in strada ad urlare per la 'vittoria' della nazionale. Disoccupazione, Diritti negati, Milioni in povertà assoluta, Su… -