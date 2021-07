Ddl Zan, dirigente Pd insulta Scalfarotto con un messaggio omofobo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sospesa dal partito Rosamaria Sorge ex candidata Dem a Civitavecchia. «Voglio essere politicamente scorretta, a fr** di m**» aveva detto rivolgendosi all'esponente di Italia Viva Leggi su lastampa (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sospesa dal partito Rosamaria Sorge ex candidata Dem a Civitavecchia. «Voglio essere politicamente scorretta, a fr** di m**» aveva detto rivolgendosi all'esponente di Italia Viva

