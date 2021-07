Covid | in Calabria nessuna vittima e 38 contagiati

Advertising

CN24_tv : Covid, curva stabile: in 24 ore 38 nuovi casi. Oggi nessun decesso #Calabria #Covid #Bollettino7Luglio #Cn24Tv… - lucarango88 : ??#Calabria #Covid_19 #7luglio Nessun decesso. 38 casi (2 estero) su 2.104 tamponi (1,81% positivi); 85 i guarit… - GruppoIeC : Covid-19. Calabria, bollettino regionale del 7 Luglio: +38 positivi - - LaCnews24 : Covid, in Calabria lieve aumento dei casi e nessun morto: 38 nuovi positivi e 85 guariti #calabrianotizie… - ilVizzarro : Covid, 38 nuovi positivi in Calabria. Nel Vibonese 3 casi nelle ultime 24 ore. Il bollettino #Calabria… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Calabria

Sono 1.010 i nuovi contagi di- 19 in Italia ( ieri 907 ), a fronte di 177.977 tamponi giornalieri effettuati (ieri 192.424).Abruzzo 1.180 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.232 in...Nessuna vittima dainnelle ultime 24 ore. I decessi totali da inizio pandemia restano così a 1.232. I nuovi contagi sono 38 (ieri 26) con 2.104 tamponi fatti ed un tasso di positività dell'1,81% (ieri 1,...L’intervento al fine di spegnere il rogo è durato oltre un’ora. COSENZA – Restano sostanzialmente invariati i nuovi contagi da coronavirus in Calabria con un numero stabile di tamponi processati ...In Italia ci sono attualmente 41.840 positivi per Covid-19, con un decremento di 739 casi da ieri ... 3.357 in Sicilia, 2.598 in Calabria, 2.485 in Puglia, 2.326 in Sardegna, 2.266 nel Lazio, 2.207 in ...