Covid Germania oggi, contagi in crescita

Riprendono a crescere i contagi da Covid in Germania, ma sono in calo i decessi. Secondo il bollettino odierno dell'Istituto Robert Koch i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 985, mentre mercoledì scorso erano 808. I decessi sono 48, in calo rispetto ai 56 di una settimana fa. I dati arrivano mentre c'è preoccupazione per l'aumento delle infezioni a causa della variante delta, ma prosegue la vaccinazione che limita i casi più gravi.

Covid Germania oggi, contagi in crescita

Coronavirus, lockdown esteso di una settimana a Sydney

Nel mondo quasi 4 milioni di vittime. Il lockdown stabilito lo scorso 26 giugno riguarda oltre un quinto dei 25 milioni di australiani. Risale il contagio in Cina, mai così tanti casi da gennaio ...

