Covid | adesso la variante Delta preoccupa | ci sono focolai in Italia

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ilnon si ferma, lasta prendendo il sopravvento anche in, ecco dovenati i. I dettagli. Ilsembra non volerci lasciare in pace. Nonostante la campagna vaccinale stia proseguendo e milioni dini hanno ottenuto il green pass, il virus non si ferma e da qualche giorno è uscita una nuova, la cosiddetta. Questa situazionegli esperti che hanno notato che la curva dei contagi da un po’ non cala più sotto ai mille come era successo ...