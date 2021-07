Covid: a Milano 40 casi, zero in quattro province (Di mercoledì 7 luglio 2021) Milano, 7 lug. (Adnkronos) – Sono 40 i casi di Covid19 rilevati a Milano città, 55 in tutta la provincia, secondo i dati della Regione Lombardia. Non c’è nessun nuovo contagio in quattro province: a Cremona, Monza, Sondrio e Lecco. A Bergamo sono 9 i positivi, a Brescia e a Como 4. Nel lodigiano sono 9, a Mantova 5, a Pavia 5 e a Varese 9. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021), 7 lug. (Adnkronos) – Sono 40 idi19 rilevati acittà, 55 in tutta la provincia, secondo i dati della Regione Lombardia. Non c’è nessun nuovo contagio in: a Cremona, Monza, Sondrio e Lecco. A Bergamo sono 9 i positivi, a Brescia e a Como 4. Nel lodigiano sono 9, a Mantova 5, a Pavia 5 e a Varese 9. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

