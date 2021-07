Clash: Artifacts of Chaos annunciato con un trailer – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 7 luglio 2021) Durante il Nacon Connect 2021 è stato annunciato con un trailer Clash: Artifacts of Chaos, il nuovo gioco degli sviluppatori cileni di ACE Team.. Durante il Nacon Connect 2021 è stato annunciato con un trailer Clash: Artifacts of Chaos, il nuovo gioco dagli sviluppatori cileni di ACE Team. Si tratta di un’avventura ambientata in un mondo fantastico, in cui il giocatore interpreta Pseudo, un potente guerriero desideroso di trovare i manufatti del Caos. Come il titolo fa capire, si tratta di un ritorno ideale allo stile ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 luglio 2021) Durante il Nacon Connect 2021 è statocon unof, il nuovo gioco degli sviluppatori cileni di ACE Team.. Durante il Nacon Connect 2021 è statocon unof, il nuovo gioco dagli sviluppatori cileni di ACE Team. Si tratta di un’avventura ambientata in un mondo fantastico, in cui il giocatore interpreta Pseudo, un potente guerriero desideroso di trovare i manufatti del Caos. Come il titolo fa capire, si tratta di un ritorno ideale allo stile ...

