Calcio | Figc accetta trust | Salernitana iscritta alla Serie A

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Figc

... il Consiglio federale della, ritenuto il parere positivo della Covisoc ('La previsione ... Sarri in arrivo: preso Felipe LA SVOLTA Diritti tv, la Lega dice di no allo spezzatino...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 Ore 16.15 Salernitana in Serie A - Il consiglioha promosso il trust presentato dal club. La notizia Ore 15.30 Balotelli: "Non capisco perché non mi ritengono italiano" - L'ex ...Dopo oltre un mese di apnea, la Salernitana può tirare un sospiro di sollievo: nella prossima stagione giocherà in Serie A È fatta, la Salernitana nella prossima stagione giocherà in Serie A. È quanto ...Salernitana in Serie A, arriva il verdetto ufficiale della Figc: accettato il Trust di Lotito. Completo quindi il quadro per la prossima massima serie ...