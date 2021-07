Bonucci scambiato per invasore di campo, il (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Lei non sa chi sono io". Leonardo Bonucci scambiato per un invasore di campo dopo la vittoria dell'Italia contro la Spagna nella semifinale di Euro 2020. Le immagini diffuse su Twitter dalla tv ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Lei non sa chi sono io". Leonardoper undidopo la vittoria dell'Italia contro la Spagna nella semifinale di Euro 2020. Le immagini diffuse su Twitter dalla tv ...

SkySport : Italia-Spagna, Bonucci scambiato per un invasore di campo: bloccato da una steward. VIDEO #SkyEuro2020 #Euro2020… - fattoquotidiano : Italia-Spagna, Bonucci scambiato per un invasore di campo: bloccato dagli steward di Wembley mentre festeggiava - GDS_it : #Bonucci scambiato per un invasore di campo, il #siparietto durante Italia-Spagna - aifosatir : RT @chechcc: Bonucci scambiato da una steward per un tifoso e spinto verso la tribuna raga sto piangendo LA FACCIA DI LUI STO MALISSIMO htt… - M4rco1973 : RT @RadioSavana: Leonardo Bonucci scambiato per un invasore di campo viene bloccato da steward con mascherina. -

Italia - Spagna, tifoso si imbuca nei festeggiamenti. Verratti: 'E tu chi ca... sei?!' Poco prima, Bonucci era stato scambiato per un tifoso che aveva invaso il campo. Invece, quello che lo ha invaso davvero, è riuscito a passare tranquillamente come un calciatore. Questo è l'epilogo ...

