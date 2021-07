Berrettini fa la Storia e vola in semifinale a Wimbledon Italia protagonista ancora a Londra

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteoentra nelladie del tennisno. Batte per tre set a uno (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) nei quarti il canadese Felix Auger-Aliassime ed arriva alle semifinali del torneo, secondono dopo Pietrangeli ad arrivare così avanti nello slam londinese. Incontrerà venerdì Hubert Hurkacz che ha eliminato la leggenda Roger Federer. Il tennista romano incrocia il destino dell’del calcio a, anche se per lui, per ora, è. Ma è un gran momento per i colori azzurri. Era dal 1998 che un tennista ...

Advertising

Eurosport_IT : BERRETTINI FA LA STORIA! ?????? L'azzurro batte in 4 set Félix Auger-Aliassime e conquista la sua prima storica semif… - matteorenzi : Da Londra un’altra bella notizia dopo Wembley. Anche il tennis tricolore passa il turno e ora ci aspettano le semif… - InteBNLdItalia : ???? #Berrettini nella STORIA: 61 anni dopo Pietrangeli, un italiano in SF a #Wimbledon! #tennis - AgReds : RT @Eurosport_IT: 1?9?6?0? ?? 2?0?2?1? Matteo Berrettini è il 2° italiano nella storia a raggiungere la semifinale a Wimbledon: prima di l… - Stefano27031958 : RT @matteorenzi: Da Londra un’altra bella notizia dopo Wembley. Anche il tennis tricolore passa il turno e ora ci aspettano le semifinali.… -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini Storia

Una vittoria che segna ladel tennis italiano. Matteo, il tennista romano numero 9 nel ranking mondiale, vince il quarto di finale di Wimbledon, lo storico torneo sull'erba di Londra, superando in quattro set ...è il secondo italiano nelladel Major britannico a raggiungere le semifinali. Soltanto Nicola Pietrangeli (nel 1960) prima di lui si era spinto così avanti a Londra. Per il romano è ...Matteo Berrettini conquista le semifinali di Wimbledon. Un traguardo storico per il tennis azzurro. Era da 61 anni che un tennista italiano non arrivava fino alle semifinali di Wimbledon. L’ultimo a r ...Berrettini è il secondo italiano nella storia del Major britannico a raggiungere le semifinali. Soltanto Nicola Pietrangeli (nel 1960) prima di lui si era spinto così avanti a Londra. Per il romano è ...