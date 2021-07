Battute sessiste e molestie nei confronti di una 20enne: due militari sotto accusa per ‘catcalling’ (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le indagini su un caso di ‘catcalling‘, molestie verbali rivolte per strada o in un luogo pubblico, nei confronti di due militari dell’esercito, è stato chiuso dalla procura di Milano. Protagonisti due uomini, tra i 30 e i 35 anni, accusati di aver preso di mira almeno tre volte in un pomeriggio una ragazza di 20 anni, sono stati trasferiti dalla caserma in cui prestavano servizio. I due, che ora rischiano il processo, si trovavano in libera uscita ed erano con altri amici in un bar sotto casa della giovane alla quale, mentre stava rincasando, hanno rivolto pesanti insulti. I reati contestati sono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le indagini su un caso di ‘catcalling‘,verbali rivolte per strada o in un luogo pubblico, neidi duedell’esercito, è stato chiuso dalla procura di Milano. Protagonisti due uomini, tra i 30 e i 35 anni,ti di aver preso di mira almeno tre volte in un pomeriggio una ragazza di 20 anni, sono stati trasferiti dalla caserma in cui prestavano servizio. I due, che ora rischiano il processo, si trovavano in libera uscita ed erano con altri amici in un barcasa della giovane alla quale, mentre stava rincasando, hanno rivolto pesanti insulti. I reati contestati sono ...

Advertising

blueberryjc : i miei genitori essere tipo 'posso accettare battute razziste, omofobe e sessiste ma non posso assolutamente conced… - Milo_Meelow : RT @pin_klo: @PornoNoblogs gente che passa la vita ad insultare altri e che ha timore di non poterlo fare più o di incorrere in sanzioni f… - pin_klo : @PornoNoblogs gente che passa la vita ad insultare altri e che ha timore di non poterlo fare più o di incorrere in… - AniMatMigrante : Un discreto spaccato della violenza dei renziners. Da battute sessiste a riferimenti sarcastici sul nome di una bam… - elpatron0_ : @lozaha_ A me tante donne perché ogni tanto faccio battute sessiste e si incazzan* -