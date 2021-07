Avellino, spari durante festeggiamenti per la partita: feriti padre e figlio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Qualcuno, non è ben chiaro se a piedi o a bordo di una delle auto che partecipavano al carosello dei festeggiamenti, ha esploso sei colpi di pistola contro una berlina Alfa Romeo. I due feriti non sono in pericolo di vita Leggi su rainews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Qualcuno, non è ben chiaro se a piedi o a bordo di una delle auto che partecipavano al carosello dei, ha esploso sei colpi di pistola contro una berlina Alfa Romeo. I duenon sono in pericolo di vita

