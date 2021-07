Assalto a Lampedusa . E la Ue richiama all'accoglienza

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Non si arrestano gli sbarchi sulle coste dell'isola: nella notte ben 6 approdi, in 800 nell'hotspot. Ma la Ue ammonisce: "Doveri su Ocean Viking dipendono posizione nave"

Situazione completamente fuori controllo a, dove nelle ultime ore gli sbarchi di stranieri si sono succeduti senza sosta: in 800 nell'hotspot dell'isola. Stando alle ultime notizie, fra le 2 e le 4 del mattino ben 420 ...Appassionati di cinema, ma non solo, hanno preso d'ieri sera " sabato 3 luglio, ndr " il Campo Base del "Nuovi Mondi" Festival per l'arrivo a ... il "medico dei migranti" di, Pietro ...Non si arrestano gli sbarchi sulle coste dell'isola: nella notte ben 6 approdi, in 800 nell'hotspot. Ma la Ue ammonisce: "Doveri su Ocean Viking dipendono posizione nave" ...Altri 49 migranti, con due diversi barchini, sono giunti a Lampedusa. Salgono a 6 gli sbarchi registratisi nel giro di poche ore, con un totale di 601 persone. Nel primo barchino soccorso c’erano 12 ...