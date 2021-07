Alessia Marcuzzi come Tommaso Zorzi | cosa cambia dopo l’addio a Mediaset

(Di mercoledì 7 luglio 2021)seguirà le orme di? Ecco cheper la conduttriceben 25 anni di carriera in, azienda che le ha permesso di esordire sul piccolo schermo degli italiani, ha deciso di abbandonare la nave. In quanto, secondo quanto dichiarato su Instagram, i L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

trash_italiano : ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - blogtivvu : Alessia Marcuzzi verso Discovery? L’indiscrezione dopo l’addio a Mediaset - marcoluci1 : RT @bubinoblog: ALESSIA MARCUZZI PASSA A DISCOVERY? 'UN PROGETTO COMPLETAMENTE NUOVO' - enrick81 : @AgoCannella @napoliforever89 @famigliasimpson @Tvottiano @OltreTv @misterf_tweets @BALDINIPAOLA @alessio_gaudino… - GiuseppeporroIt : Alessia Marcuzzi dopo Mediaset approda a Discovery? L'indiscrezione #alessiamarcuzzi #mediaset #discovery -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

, nuovo progetto dopo l'addio a Mediaset? Il rumorè sicuramente una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Pubblico che è rimasto sorpreso dalla decisone ...Televisione Dopo aver lasciato Mediaset quale sarà il futuro della conduttrice in tv? Trapelata un'indiscrezione: ecco cosa potrebbe fare Pubblicato su 7 Luglio 2021 Da pochi giorniha detto addio a Mediaset . L'annuncio, del tutto inaspettato, è arrivato tramite i suoi profili social per evitare che iniziassero a circolare ipotesi fantasiose sulla scelta di ...Alessia Marcuzzi seguirà le orme di Tommaso Zorzi? Ecco che cosa cambia per la conduttrice dopo l'addio a Mediaset.1) A Cologno Monzese gira voce che Piersilvio Berlusconi, al netto di tutte le voci e frasi di rito, non avrebbe gradito le modalità scelte da Alessia Marcuzzi per salutare Mediaset dopo 25 anni. In ...